تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 94.92 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 88.38 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء 8\11\2022.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر\تشرين الثاني، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، في حين قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام سترتفع بنحو 1.4 مليون برميل في المتوسط.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، حيث أصبح مركز التصنيع العالمي أحدث مركز بؤرة كوفيد في البلاد.

ومن ناحية أخرى، لا تزال مخاوف الإمدادات قائمة مع اقتراب فرض حظر للاتحاد الأوروبي على الخام الروسي وتقليص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في تجمع أوبك+، الإنتاج.

ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية بحلول الخامس من ديسمبر\كانون الأول ومنتجات النفط الروسية بحلول الخامس من فبراير\شباط، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.