تراجع أسعار النفط رغم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تحقيق مكاسب كبيرة ولكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل نيسان، وذلك بعدما أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام ومنتجات الوقود طلبا قويا في الولايات المتحدة وهو ما عوض أثر المخاوف إزاء ضعف التعافي الصيني.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في أكتوبر تشرين الأول 36 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 80.99 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيين أكثر من دولار في وقت سابق من التعاملات، مدعومين بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.

وإذا تطابقت أرقام الحكومة الأمريكية، المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الأرقام التي قدرها معهد البترول الأمريكي، فسيكون ذلك بمثابة أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية وفقا للسجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1982.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط انخفضت بواقع 1.7 مليون برميل بالمقارنة مع تقديرات تشير إلى انخفاض 1.3 مليون. وانخفضت مخزونات المشتقات بواقع 510 آلاف برميل بالمقارنة مع تقديرات محللين تشير إلى زيادة 112 ألفا. وتظهر البيانات طلبا قويا وسريعا على الوقود في الولايات المتحدة.

وبدأت مخزونات النفط أيضًا في الانخفاض في بعض المناطق الأخرى حيث فاق الطلب العرض، وهو الأمر الذي نجم عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج قامت بها السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وساهمت تخفيضات الإنتاج في زيادة أسعار النفط.

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر بما يشمل سبتمبر أيلول خلال اجتماع مقرر يوم الجمعة.

وخلص مسح لرويترز يوم الاثنين إلى تراجع إنتاج أوبك في يوليو تموز نتيجة الخفض الطوعي للسعودية وكذلك مشكلات الإنتاج التي أثرت على الإمدادات النيجيرية.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية سحبت عرضا لشراء ستة ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيضات الإنتاج.