تراجع أسعار النفط على خلفية التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة

تراجعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة الجمعة على خلفية توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في آسيا والولايات المتحدة، في حين حال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية من تكبد المزيد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس\آب 11 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 81.20 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت الشهر الماضي 2.5 بالمئة على أساس سنوي، في زيادة عن الشهر السابق، مما يبقي على توقعات رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو حزيران، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف. وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

عادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصادات، وبالتالي الطلب على النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن النفط تلقى دعما من بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو\حزيران إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل.