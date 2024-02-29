تراجع أسعار النفط في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.46 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.24 دولار للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير\شباط، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 2.7 مليون برميل.

وقال ساتورو يوشيدا محلل شؤون السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز “المخزونات الكبيرة زادت من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة”.

وأضاف “توقع تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية أثر أيضا على معنويات السوق لأنه قد يقوض الطلب على النفط”.

ترعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب على النفط.