الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لمحادثات الهدنة في حرب غزة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 7:45 صباحًا
تراجع أسعار النفط (تعبيرية)

تراجع أسعار النفط (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

وبحلول الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 88.30 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو 0.16 بالمئة، إلى 82.50 دولار للبرميل.

وغادر وفد حركة حماس القاهرة في وقت متأخر أمس الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في الأول من مايو أيار حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا على الطلب على الخام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفن روسية في البحر الأسود
روسيا تصنع سفينة أبحاث بحرية لصالح الجيش
مجموعة تاليس الفرنسية
مبيعات تاليس الفرنسية ترتفع في الربع الأول بفضل الطلب على الأنظمة الدفاعية
البنك الإسلامي للتنمية
أوغندا تقترض 295 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع البنية التحتية

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين
شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!