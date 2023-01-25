تراجع أسعار النفط مع زيادة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، لتضيف قليلا إلى خسائرها في الجلسة السابقة، إذ وازنت زيادة مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف من الركود العالمي التفاؤل بانتعاش الطلب في الصين.

كانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت هذا العام وسط إنهاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة قريبا.

ومع ذلك، قال بعض المحللين إن سرعة انتعاش الطلب الفعلي في الصين تبدو غير مؤكدة.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط “عودة أسعار النفط للاتجاه الصعودي من عدمها ستعتمد على مدى سرعة انتعاش الطلب على النفط الخام في الصين هذا الربع”.

وأضاف “في غضون ذلك، يتحول التركيز إلى حالة مخزونات النفط الأمريكية”.

وتراجع خام برنت ستة سنتات إلى 86.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.73 دولارا بعد الهبوط 1.8 بالمئة أمس الثلاثاء.

وجاء تراجع الأسعار متأثرا بتقرير صدر الثلاثاء عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

كما أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي على أسعار النفط.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انكماش النشاط التجاري الأمريكي في يناير كانون الثاني للشهر السابع على التوالي.

وتصدر البيانات الرسمية عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

ومن المفترض أن يظل المعروض النفطي ثابتا على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك+، على حصص إنتاجهم.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ أمس الثلاثاء إن من المرجح أن تصادق لجنة أوبك+ على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل، حيث ثمة توازن بين الآمال في زيادة الطلب الصيني والمخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.