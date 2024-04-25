تراجع أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الطلب الأمريكي على الوقود

شهدت أسعار النفط تراجعا اليوم الخميس في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.73 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.41 دولار للبرميل.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن تسارع التضخم أشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين تراجعت بأقل من المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير على عكس التوقعات بانخفاضها في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان، مما يشير إلى تباطؤ الطلب.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بشكل حاد على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، بينما سجلت الصادرات قفزة.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأمريكي في أبريل نيسان. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع مما يعني أن الاحتياطي الاتحادي سيؤجل على الأرجح خفضا متوقعا لأسعار الفائدة.

وقال إمريل جميل كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن “التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولارا للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية”.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق القتال في غزة حيث قد تبدأ إسرائيل اجتياحا بريا على رفح في جنوب القطاع، الأمر الذي قد يزيد من فرص نشوب حرب أوسع قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تظهر أي علامات أخرى على نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، وهي منتج رئيسي للنفط، منذ الأسبوع الماضي.