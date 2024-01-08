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تراجع أسعار النفط 3 % بعد خفض أسعار الخام السعودي

منذ 4 دقائق
النفط

النفط

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انخفضت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة الاثنين نتيجة خفض شديد في الأسعار من السعودية وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت 2.64 دولار، أي 3.4 بالمئة، ليصل إلى 76.12 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.04 دولار، أي 4.1 بالمئة ليصل إلى 70.77 دولار للبرميل عند التسوية.

وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.

وكشف مسح لرويترز أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر\كانون الأول إلى 27.88 مليون برميل يوميا، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية.

وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنجولا ونيجيريا عوضت التخفيضات المستمرة من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع.

ودفعت زيادة الإمدادات والمنافسة من منتجين منافسين السعودية أمس الأحد إلى خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف تسليم فبراير شباط إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

    المصدر :
  • رويترز

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