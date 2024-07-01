تراجع أسعار صادرات القمح الروسي للأسبوع الرابع على التوالي

تراجعت أسعار صادرات القمح الروسي للأسبوع الرابع على التوالي مقتفية أثر الأسواق العالمية في ظل أنباء جيدة بشأن الحصاد الجديد.

وذكرت شركة إيكار للاستشارات الزراعية أن سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أواخر يوليو تموز، بلغ 226 دولارا للطن في نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض خمسة دولارات عن الأسبوع السابق عليه.

وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية نفس الفئة من القمح لأقرب تسليم بسعر يتراوح بين 227 و229 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة في الأسبوع الماضي انخفاضا من سعر يتراوح بين 234 و236 دولارا في الأسبوع السابق.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت ممارسة للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أيضا انخفاضا كبيرا في سعر العروض للقمح الروسي.

وللمرة الأولى بعد العديد من المناقصات والممارسات الدولية، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 180 ألف طن من القمح الروسي بسعر 227 دولار للطن تسليم ظهر السفينة بموعد وصول أواخر أغسطس آب أوائل سبتمبر أيلول.

وفرضت تركيا حظرا على واردات القمح في الفترة من 21 يونيو حزيران وحتى منتصف أكتوبر تشرين الأول لحماية المزارعين لديها من الأسعار الأقل ومن تبعات سلبية أخرى على موسم الحصاد الجديد.

وقالت وزارة الزراعة في روسيا في 26 يونيو حزيران إن الحصاد بدأ في 16 منطقة بالبلاد. وعلى الرغم من ظروف جوية صعبة تشير نتائج أولية إلى أن الحصاد هذا العام سيتخطى العام الماضي.