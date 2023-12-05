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تراجع أسهم أوروبا متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي

منذ 19 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي بعدما خفضت قطر حصتها في بنك باركليز، فيما يظل المستثمرون في حالة حذر قبيل بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش.

ونزل سهم باركليز 3.3 بالمئة بعد يوم من تحرك شركة قطر القابضة، أكبر مساهم في البنك، لبيع أسهم بنحو 510 ملايين جنيه إسترليني (644 مليون دولار) من حصتها. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.4 بالمئة.

وكان مؤشر الموارد الأساسية الأكثر تراجعا ونزل 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية.

وتعلن بيانات نشاط الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة لشهر نوفمبر تشرين الثاني وكذلك بيانات أسعار المنتجين لشهر أكتوبر تشرين الأول في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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