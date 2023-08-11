تراجع أسهم أوروبا مع إخفاق تهدئة المخاوف

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تلاشت موجة مكاسب في وول ستريت كانت مدعومة ببيانات التضخم الضعيفة، ومع ذلك تضع الأرباح الأفضل من المتوقع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الطريق نحو تسجيل مكاسب أسبوعية متوسطة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، مع تصدر أسهم شركات المناجم والنفط والغاز الخسائر وسط انخفاض أسعار السلع الأولية في ظل قوة الدولار.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت من دون تغير يذكر تقريبًا أمس الخميس بعد أن صعدت واحدًا بالمئة خلال الجلسة مدعومة بالبيانات التي أظهرت ارتفاعًا متوسطًا في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو/ تموز، وهو ما قد يقنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

ومع ذلك، استمرت عائدات السندات الأميركية والأوروبية في الارتفاع، مما يزيد الضغط على الأسهم.

وفي المملكة المتحدة انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6 بالمئة مع ارتفاع الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني حقق نموًا غير متوقع في الربع الثاني.

ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم يو.بي.إس أكبر بنوك سويسرا 4.2 بالمئة، بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى دعم السيولة الحكومي المتفق عليه كجزء من استحواذ البنك برعاية الدولة على كريدي سويس.