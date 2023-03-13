تراجع أسهم البنوك يقود وول ستريت للانخفاض

أدى تراجع أسهم البنوك إلى هبوط معظم المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق الاثنين مع قلق المستثمرين من أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي إلى انهيار بنوك أخرى، لكن التداولات كانت متقلبة واستفادت بعض القطاعات من الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البن المركزي الأمريكي) من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.82 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليغلق عند 3855.54 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 11188.63 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 86.66 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 31822.08 نقطة.