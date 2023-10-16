تراجع أسهم الخليج مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الاثنين وسط مخاوف من تصاعد العنف في قطاع غزة الفلسطيني واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة وتستعد لغزو القطاع بريا للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ شن هجومها المباغت عبر الحدود الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة متأثرا بخسائر قطاعي التمويل والاتصالات، ونزل سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 1.6 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.8 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر.

وانخفض سهم صناعات قطر 1.2 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي طفيفا مع انخفاض سهمي مجموعة ملتيبلاي وبنك أبوظبي التجاري 1.1 بالمئة لكل منهما، في حين ارتفع سهما ألفا ظبي 2.7 بالمئة وأدنوك للغاز 1.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة بدعم من مكاسب معظم القطاعات، وصعد سهم الاتصالات السعودية 2.8 بالمئة وقفز سهم مجموعة صافولا 10 بالمئة.

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي) “استقرت سوق الأسهم السعودية إلى حد ما بعد أن شهدت خسائر كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

وخارج منطقة الخليج، سجل مؤشر الأسهم القيادية في مصر ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي إذ صعد 3.5 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع في نحو ستة أشهر.

وارتفع المؤشر بفضل مكاسب جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا. وقفز سهما أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 18.6 بالمئة ومصر لإنتاج الأسمدة 20 بالمئة.