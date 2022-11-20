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تراجع أسهم الخليج وسط توقعات رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

منذ ساعة واحدة
أسواق الأسهم في الخليج

أسواق الأسهم في الخليج

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تراجعت معظم أسهم الخليج (الأحد 20-11-2022) مع تأثر المعنويات بالمخاوف من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية والتراجع المحتمل للطلب على النفط.

وانخفضت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، للأسبوع الثاني يوم الجمعة وسط مخاوف من أن تؤدي إصابات كوفيد-19 المتزايدة في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى تقليص الطلب.

وتتأثر دول مجلس التعاون الخليجي من خطوات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نظرا لارتباط عملات الدول الخمس بالدولار فقط واتباعها على نطاق واسع لتحركات السياسة النقدية الأمريكية.

وهبط المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بتراجع سهمي مصرف الراجحي 1.2 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 1.7 بالمئة.

كما انخفض المؤشر القطري 0.8 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، مع تصدر الأسهم المالية والصناعية الخسائر.

وخسر سهم مجموعة صناعات قطر 1.6 بالمئة، في حين هبط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة، ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة، مستفيدا من صعود سهم السويدي إليكتريك 2.7 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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