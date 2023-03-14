تراجع أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بمخاوف انهيار البنوك

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق المالية بمخاوف من عدوى انهيار البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.

وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، وعادة ما تحذو قطر والسعودية والإمارات حذو أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ونزل المؤشر السعودي عند الإغلاق واحدا بالمئة متأثرا بانخفاض سهم رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة وسهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله أمس الاثنين إن من المتوقع أن تبيع شركة بوينج قرابة 80 طائرة 787 دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

ونزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.7 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي 1.5 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الخامسة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 3.6 بالمئة.

وهوى مؤشر أبوظبي 1.8 بالمئة مدفوعا بانخفاض 2.7 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وانخفض سهم أدنوك للغاز 0.4 بالمئة، بعد يوم من قفزة تجاوزت 18 بالمئة عن سعر إدراجه في أول تداول له في السوق.

وأغلق سهم أدنوك للغاز عند 2.81 درهم (0.7651 دولار) للسهم مقابل سعر طرح عام أولي عند 2.37 درهم.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن حالة عدم اليقين في القطاع المصرفي الأمريكي والانخفاضات اللاحقة لأسعار النفط دفعت إلى تصحيح الأسعار في سوق الأوراق المالية في أبوظبي.

ونزل المؤشر القطري 1.9 بالمئة عند الإغلاق.

وانخفضت أسعار النفط، وهو حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل، لتفاقم بذلك انخفاض اليوم السابق بعد أن هز انهيار بنك سيليكون فالي أسواق الأسهم وأثار المخاوف من أزمة مالية جديدة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.