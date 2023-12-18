تراجع أسواق الخليج الرئيسية

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين 18\12\2023 بعد أن عارض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط حد من الخسائر.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الجمعة إن البنك المركزي لا زال يركز على خفض التضخم إلى هدفه بالبالغ اثنين بالمئة وأضاف أنه “من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة”.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، بالدولار وتتابع تحركات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد بالعالم.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2‭ ‬بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم مصرف الإنماء 0.7 بالمئة.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية حيث ارتفعت حوالي واحد بالمئة في التعاملات المبكرة مدعومة بانخفاض صادرات روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع إمدادات النفط بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وخسر مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.1 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة.