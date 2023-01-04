تراجع اسعار النفط مع تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

انخفضت أسعار النفط الأربعاء بعد تهاويها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس\آذار 43 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 81.67 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي 39 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 76.54 دولار للبرميل.

وخسر خاما القياس اكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء 3\1\2023 مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ياب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة “نذر الركود العالمي وضعف التعافي في الصين مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد ومعاودة الدولار الارتفاع وضعف الشهية للمخاطرة كلها عوامل نالت من أسعار النفط خلال الليل”.

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.