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تراجع الأسهم الأمريكية بعد محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

منذ 34 دقيقة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قبل ظهور النتائج الفصلية لشركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المقرر صدورها بعد انتهاء التداول.

وكافحت الأسهم لتحديد الاتجاه أثناء معظم الجلسة لكنها هبطت بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ما زالوا على ثقة بأن ضغوط الأسعار ستتراجع، لكن ببطء، بسبب خيبة الأمل بشأن معدلات التضخم.

وانخفضت أسهم إنفيديا في الجلسة، لكنها حققت هذا العام ارتفاعا بنحو 90 بالمئة بعد ارتفاعها 240 بالمئة تقريبا في عام 2023.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 14.32 نقطة، أي 0.27 بالمئة، عند 5307.09 نقطة. وخسر المؤشر ناسداك المجمع 31.08 نقطة أي 0.18 بالمئة إلى 16801.54 نقطة. وانحسر المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 39672.78 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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