الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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تراجع الأسهم الأمريكية عند الفتح وسط مخاوف بشأن سياسة رفع الفائدة

منذ 9 دقائق
ارتفاع الأسهم الأمريكية

ارتفاع الأسهم الأمريكية

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح الثلاثاء بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، في حين تحول التركيز إلى انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا والتي قد تقرر السيطرة على مجلس الشيوخ.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.23 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 33936.87 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.21 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 3996.63 نقطة. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 11.52 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 11228.42 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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