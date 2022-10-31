تراجع الأسهم الأمريكية في ختام شهر سجلت فيه مكاسب كبيرة

تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين في ختام شهر سجلت فيه مكاسب كبيرة، مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الأربعاء في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، لكن المستثمرين سيبحثون عن أي إشارات بشأن احتمال أن يفكر البنك في خفض وتيرة في رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدت الآمال في أن يتراجع البنك المركزي عن سياسة رفع أسعار الفائدة بشدة إلى ارتفاع الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.

فقد حقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب تسعة في المئة تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين، وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسب شهرية بالنسبة المئوية له منذ عقود وأكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في شهر أكتوبر تشرين الثاني منذ عام 1900 على الأقل.

وبحسب البيانات الأولية، فقد ستاندرد اند بورز 28.55 نقطة أو 0.73 في المئة ليغلق عند 3872.51 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 112.37 نقطة أو 1.03 في المئة إلى 10990.08، وتراجع داو جونز الصناعي 121.30 نقطة أو 0.37 في المئة إلى 32740.50 نقطة.