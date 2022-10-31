الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع الأسهم الأمريكية في ختام شهر سجلت فيه مكاسب كبيرة

منذ 11 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأمريكية

ارتفاع الأسهم الأمريكية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين في ختام شهر سجلت فيه مكاسب كبيرة، مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الأربعاء في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، لكن المستثمرين سيبحثون عن أي إشارات بشأن احتمال أن يفكر البنك في خفض وتيرة في رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأدت الآمال في أن يتراجع البنك المركزي عن سياسة رفع أسعار الفائدة بشدة إلى ارتفاع الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.

فقد حقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب تسعة في المئة تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين، وسجل المؤشر داو جونز أكبر مكاسب شهرية بالنسبة المئوية له منذ عقود وأكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في شهر أكتوبر تشرين الثاني منذ عام 1900 على الأقل.

وبحسب البيانات الأولية، فقد ستاندرد اند بورز 28.55 نقطة أو 0.73 في المئة ليغلق عند 3872.51 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 112.37 نقطة أو 1.03 في المئة إلى 10990.08، وتراجع داو جونز الصناعي 121.30 نقطة أو 0.37 في المئة إلى 32740.50 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بيلوسي وزوجها
المشتبه به في مهاجمة زوج بيلوسي يواجه تهمتين
أسعار النفط
النفط يغلق منخفضا بفعل توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي
حاملة طائرات جيرالد فورد
الأكبر في العالم.. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تتجه لأوروبا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
الرئيس ميشال عون
بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة