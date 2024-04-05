تراجع الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين الجمعة مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد تصريحات من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة، متجها لأول نزول أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة منذ منتصف يناير\كانون الثاني.

ومما أثار الحذر بشأن توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة، تصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس بأنه إذا استمر ارتفاع التضخم قد لا تكون هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وكان التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي لمكاسب معظم أسهم أسواق الدول المتقدمة منذ أواخر عام 2023.

وقادت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات على مستوى القطاعات متأثرة بقفزة في أسعار خام برنت بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وهبط سهم شركة سوفت وير وان السويسرية 2.3 بالمئة بعدما أعلنت أن جميع المستشارين يعارضون تغيير مجلس إدارتها بالكامل.

وسيتحول التركيز في وقت لاحق من اليوم إلى تقرير أمريكي مهم عن الوظائف لشهر مارس\آذار.