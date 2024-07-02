الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع الأسهم الأوروبية.. إليكم التفاصيل

منذ 8 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين الثلاثاء وسط انحسار موجة انتعاش في البورصة الفرنسية عقب الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في حين أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنحو 0.4 بالمئة، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.6 بالمئة في أسوأ أداء بين القطاعات.

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين قبل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو تموز.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع 0.3 بالمئة أمس الاثنين بدعم من البورصة الفرنسية التي قفزت بنحو 1.1 بالمئة بعد فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بنسبة أقل مما توقعت بعض الاستطلاعات، مما قلل من فرص حصول الحزب المنتمي إلى أقصى اليمين على أغلبية مطلقة.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي رغم استمرار الزيادة في قطاع الخدمات، وهو ما قد يعزز المخاوف بين بعض صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن ضغوط الأسعار قد تظل مرتفعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا.. مقتل امرأتين في هجمات روسية على مدينة نيكوبول
خريطة المكسيك
العثور على 19 جثة في صندوق شاحنة بولاية مكسيكية
اعصار
بعد البحر الكاريبي.. الإعصار بيريل يتجه نحو جامايكا

الأكثر قراءة

إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية