تراجع الأسهم الأوروبية.. إليكم التفاصيل

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين الثلاثاء وسط انحسار موجة انتعاش في البورصة الفرنسية عقب الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في حين أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنحو 0.4 بالمئة، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر أسهم شركات التأمين 1.6 بالمئة في أسوأ أداء بين القطاعات.

وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين قبل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو تموز.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع 0.3 بالمئة أمس الاثنين بدعم من البورصة الفرنسية التي قفزت بنحو 1.1 بالمئة بعد فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بنسبة أقل مما توقعت بعض الاستطلاعات، مما قلل من فرص حصول الحزب المنتمي إلى أقصى اليمين على أغلبية مطلقة.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي رغم استمرار الزيادة في قطاع الخدمات، وهو ما قد يعزز المخاوف بين بعض صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن ضغوط الأسعار قد تظل مرتفعة.