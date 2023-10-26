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تراجع الأسهم الأوروبية بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

26 - أكتوبر - 2023
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة على أثر هبوط وول ستريت الليلة الماضية مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى خمسة بالمئة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ أربعة بالمئة في ظل تعثر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

ويراقب المستثمرون أيضا تقارير الأرباح مع انخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 5.8 بالمئة بعد أن خالفت طلبيات الربع الثالث التوقعات.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد 12.8 بالمئة مع تراجع الأرباح قبل استقطاع الضرائب 33 بالمئة في الربع الثالث، كما هبط سهم هالوفريش تسعة بالمئة بعد أن جاءت الأرباح الفصلية دون التوقعات.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.9 بالمئة لتسجل أكبر خسائر الخميس مع هبوط سهم شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة 5.5 بالمئة بعد انخفاض أرباح الربع الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

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