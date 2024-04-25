تراجع الأسهم الأوروبية بسبب بيانات اقتصادية سلبية

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الخميس متأثرة بتقارير أرباح ضعيفة من نستله ومن شركة المدفوعات الرقمية الهولندية (أدين)، بينما تأثرت المعنويات أيضا عقب بيانات أشارت لضعف نمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 بالمئة بعد أن كان قد خسر 1.3 بالمئة خلال اليوم بما يتماشى مع تراجع في الأسهم العالمية.

وتصدر قطاع البضائع الصناعية خسائر القطاعات بهبوطه 1.8 بالمئة، إذ تراجع سهم شركة أدين 18.4 بالمئة بعد مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول ومخاوف المحللين من تسجيل الرسوم المحصلة أدنى مستوى على الإطلاق.

وهبط سهم نستله اثنين بالمئة بعدما أخفقت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم في تحقيق تقديرات نمو المبيعات في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات 1.1 بالمئة.

وخسر قطاع التكنولوجيا واحدا بالمئة أيضا مقتفيا أثر هبوط حاد لنظرائه الأمريكيين بعدما أشارت شركة ميتا بلاتفورمز إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي قد تستغرق أعواما لتؤتي ثمارها.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة منذ قرابة عامين، مما نال من المعنويات المنخفضة بالفعل، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.