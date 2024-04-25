الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع الأسهم الأوروبية بسبب بيانات اقتصادية سلبية

منذ 33 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الخميس متأثرة بتقارير أرباح ضعيفة من نستله ومن شركة المدفوعات الرقمية الهولندية (أدين)، بينما تأثرت المعنويات أيضا عقب بيانات أشارت لضعف نمو اقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 بالمئة بعد أن كان قد خسر 1.3 بالمئة خلال اليوم بما يتماشى مع تراجع في الأسهم العالمية.

وتصدر قطاع البضائع الصناعية خسائر القطاعات بهبوطه 1.8 بالمئة، إذ تراجع سهم شركة أدين 18.4 بالمئة بعد مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول ومخاوف المحللين من تسجيل الرسوم المحصلة أدنى مستوى على الإطلاق.

وهبط سهم نستله اثنين بالمئة بعدما أخفقت أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم في تحقيق تقديرات نمو المبيعات في الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض قطاع الأغذية والمشروبات 1.1 بالمئة.

وخسر قطاع التكنولوجيا واحدا بالمئة أيضا مقتفيا أثر هبوط حاد لنظرائه الأمريكيين بعدما أشارت شركة ميتا بلاتفورمز إلى أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي قد تستغرق أعواما لتؤتي ثمارها.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة منذ قرابة عامين، مما نال من المعنويات المنخفضة بالفعل، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تغير المناخ- تعبيرية
دعوة للتعاون.. ألمانيا تطالب بمشاركة الصين ودول الخليج في جهود مكافحة تغير المناخ
سفينة في البحر الأحمر
البحرية الملكية البريطانية تسقط صاروخا للحوثيين استهدف سفينة تجارية
تراجع أسعار النفط (تعبيرية)
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف إزاء الطلب الأمريكي على الوقود

الأكثر قراءة

كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
مستشفى في لبنان
بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
مطار رفيق الحريري الدولي
ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟