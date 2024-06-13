تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الخميس بضغط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية في وقت تسببت فيه تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) حول خفض أسعار الفائدة في تثبيط معنويات المستثمرين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن أغلق على ارتفاع نسبته 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء دون تغيير وأجل بدء دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة إلى موعد قد يصل إلى ديسمبر كانون الأول. وتوقع مسؤولون في بنوك مركزية أن يشهد العام الجاري خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط بعد أن كانت التوقعات في مارس آذار هو خفضها بثلاث نقاط.

وارتفعت عوائد السندات في أنحاء منطقة اليورو. وفي أحدث التداولات وصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي السندات المعيارية لمنطقة اليورو، إلى 2.551 بالمئة.

وتكبدت أغلب القطاعات خسائر وجاء قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة في صدارة الخاسرين بهبوط 0.8 بالمئة.

لكن سهم بي.تي البريطانية للاتصالات ارتفع 2.5 بالمئة بعد أن استحوذ الملياردير المكسيكي كارلوس سليم على حصة تبلغ 3.16 بالمئة في أكبر شركة لتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق والهواتف المحمولة في بريطانيا.

أما سهم شركة وايز للمعاملات المالية الإلكترونية فهوى 19.2 بالمئة متذيلا ستوكس 600 بعد أن توقعت الشركة البريطانية نموا بين 15 و20 بالمئة في الدخل الأساسي هذا العام انخفاضا من 31 بالمئة في العام المنتهي في مارس آذار.