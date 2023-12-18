تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من هبوط أسهم العقارات

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين بضغط من هبوط أسهم العقارات، في وقت تتأثر فيه المعنويات بعد أن قلل مسؤولون كبار في المركزي الأوروبي من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعدما سجل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي يوم الجمعة في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل\نيسان.

وهبطت أسهم العقارات 0.9 بالمئة فيما زادت أسهم قطاع الاتصالات 0.3 بالمئة بدعم من صعود 4.3 بالمئة لسهم فودافون بعد مقترح من إلياد لدمج أعمالهما في إيطاليا.

في غضون ذلك، ذكرت رويترز أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي كانوا حريصين على الإبقاء على رسالة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول حتى مارس\آذار، مما يجعل من المستبعد اتخاذ أي قرارات خفض قبل يونيو\حزيران.

وعلى مدى الأسبوع، سيترقب المستثمرون أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر\تشرين الثاني، فضلا عن قرار البنك المركزي الياباني، وقراءة نوفمبر\تشرين الثاني لمؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي الذي يمثل معيار التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).