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تراجع الأسهم الأوروبية بعد تحقيقها مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي

منذ 11 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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فعت أسهم شركات التعدين والطاقة المؤشر الأوروبي للانخفاض بصورة هامشية الاثنين متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن حقق المؤشر مكاسب قوية الأسبوع الماضي بفعل الاحتمالات القوية لتخفيض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات المبكرة وحقق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي يوم الجمعة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 2.4 بالمئة بفعل تأثر أسعار النحاس بارتفاع الدولار، في حين تراجعت أسهم الطاقة 1.6 بالمئة بعد انخفاض أسعار النفط على خلفية الضغوط الناجمة عن قرار تحالف أوبك+ بشأن تخفيض الإمدادات والغموض حول نمو الطلب العالمي على الوقود.

ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات المهمة هذا الأسبوع، منها مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي، لقياس التضخم والتوقعات الاقتصادية.

وتراجع سهم شركة نوكيا 6.5 بالمئة، بعدما أشار أحد المحللين إلى تكهنات في السوق تشير إلى أن شركة (إيه تي اند تي) قد تحذف الشركة الفنلندية من قائمة البائعين الخاصة بها.

وقفز سهما شركتي رولز رويس وبروكسيموس 3.1 بالمئة و1.0 بالمئة على الترتيب بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف الشركتين.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشيونال إن.في 6.4 بالمئة إلى قاع المؤشر، مما دفع أسهم قطاع التكنولوجيا للانخفاض 0.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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