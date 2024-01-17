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تراجع الأسهم الأوروبية بعد تصريحات المركزي الأوروبي

منذ 11 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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بدأت الأسهم الأوروبية جلسة تداول الأربعاء على انخفاض حاد بعدما قللت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من توقعات خفض أسعار الفائدة، كما أثرت البيانات الاقتصادية الصينية التي جاء أقل من المتوقع على معنويات الأسواق.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 1.2 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من شهر.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في أحدث تصريح يصدر عن صناع السياسات، إن البنك في طريقه الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة، في حين قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت إن الأسواق تتعجل في رهاناتها على خفض أسعار الفائدة.

وأجل المتعاملون توقعات خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى أبريل\نيسان من مارس\آذار.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام الماضي جاء أقل من توقعات السوق، مما زاد من العزوف عن المخاطرة في شراء الأسهم.

وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش وكرينج للسلع الفاخرة المنكشفان على السوق الصينية 1.6 و2.0 بالمئة على التوالي.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى التي شهدت تحركات كبيرة، ارتفع سهم وورلد لاين 2.6 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن مجموعة المدفوعات تراجع خيارات لطمأنة المساهمين وتجنب عملية استحواذ.

    المصدر :
  • رويترز

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