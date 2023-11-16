الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع الأسهم الأوروبية بعد سلسلة مكاسب

منذ 4 دقائق
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

انخفض المؤشر القياسي الأوروبي الخميس بعد صعود استمر لثلاثة إذ تراجع التفاؤل حيال بلوغ التشديد النقدي ذروته وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن زاد 2.5 بالمئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية وسجل أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الأربعاء 15\11\2023.

وعلى مدار الأسبوع، عززت بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا الآمال بأن البنوك المركزية قد انتهت من رفع أسعار الفائدة. وتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تصدر غدا الجمعة.

وقفز سهم إمبريسر 14.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تطوير الألعاب السويدية عن أرباح تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الثاني، في حين ارتفع سهم سيمنز خمسة بالمئة مع إعلان شركة صناعة البرمجيات الصناعية عن أرباح صناعية أفضل من المتوقع في الربع الرابع.

فيما هوى سهم هالو فريش 20.6 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت شركة صناعة أدوات الوجبات الألمانية توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: حماس ارتكبت "جريمة حرب" وعلى إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية"
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز
غزة تحت النار
صعوبات وحسابات معقدة تواجه الجيش الإسرائيلي في حربه على غزة
خارطة توضح حدود ميانمار
وزارة الخارجية: أشخاص دخلوا الصين هربا من الصراع في ميانمار

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
علي خامنئي وإسماعيل هنية
غزة تحت النار
خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
أشرف ريفي
أشرف ريفي: إيران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار!