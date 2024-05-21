تراجع الأسهم الأوروبية بفعل الضبابية حول خفض الفائدة

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية، بعدما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة، ومحت خسائر أسهم قطاعي البنوك والمرافق أثر مكاسب أسهم الرعاية الصحية.

وسيركز المستثمرون على محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي ونتائج أعمال إنفيديا غدا الأربعاء لمعرفة ما إن كان الزخم الذي شهدته الفترة الماضية، ودفع الأسهم الأمريكية والأوروبية للصعود، سيستمر.

وتأثرت معنويات السوق بعدما لم يبد مسؤولون بالمركزي الأمريكي، ومنهم نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون، استعدادا للقول إن التضخم يتجه للانخفاض صوب الهدف الذي حدده البنك وهو اثنين بالمئة، فيما دعا عدد منهم أمس الاثنين إلى مواصلة الحذر في السياسة النقدية.

يأتي تراجع الأسهم على الرغم من بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين في ألمانيا انخفضت أكثر من المتوقع في أبريل نيسان.

وصعد سهم أسترازينيكا 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أنها تسعى لزيادة الإيرادات بنحو 75 بالمئة إلى 80 مليار دولار بحلول 2030.

وانخفض سهم جنرالي 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة تأمين إيطالية نتائج الربع الأول من العام.

وقفز سهم سايبم لخدمات حقول النفط 3.5 بالمئة بعد فوزها بعقود قيمتها 3.7 مليار دولار.