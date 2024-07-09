تراجع الأسهم الأوروبية قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء قبل إفادة مهمة سيدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام لجنة بالكونغرس، في وقت هوى فيه سهم إنديفيور إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش بضغط من خسائر أسهم الطاقة التي اقتفت أثر انخفاض أسعار النفط. وكانت شركات التعدين الرابح الأكبر وصعدت 0.5 بالمئة بدعم من ارتفاع أسعار النحاس بشكل طفيف.

وسينصب التركيز على باول الذي من المقرر أن يقدم إفادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسهم، انخفض سهم داسو سيستم 3.7 بالمئة بعدما خفضت شركة البرمجيات الفرنسية الأرباح المستهدفة للعام بأكمله وأرجعت هذا إلى أن عملاءها يتوخون الحذر بشأن الإنفاق ويؤجلون إبرام الصفقات.

كما هبط سهم بي.بي 3.3 بالمئة بعدما توقعت أن يؤثر انخفاض هوامش التكرير المحققة وضعف تداول النفط على أرباحها في الربع الثاني.

وكان سهم إنديفيور الخاسر الأكبر على المؤشر إذ هوى 27.7 بالمئة إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريبا بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها لهذا العام وأعلنت أنها ستوقف مبيعات عقار بيرسيريس لعلاج الفصام وستلغي نحو 130 وظيفة.