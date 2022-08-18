الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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تراجع الأسهم الأوروبية قبل صدور بيانات التضخم

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة الخميس 18 آب، بعدما ألمحت عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود، بالتزامن مع ترقب بيانات التضخم لشهر تموز المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع.

وقادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 0.4 بالمئة مع استقرار أسعار النفط الخام.

في السياق، قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي “إيزابيل شنابل” إن توقعات التضخم في منطقة اليورو لم تظهر تحسنًا يُذكر منذ رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في تموز، مما يشير إلى أنها تحبّذ زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ولم يقدّم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر تموز أي مؤشرات إيجابية الأربعاء 17 آب بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وينصبّ تركيز المستثمرين الآن على بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر تموز، والمقرّر صدورها الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.

ومن بين الأسهم الأوروبية، انخفض سهم شركة جيبريت السويسرية لصناعة مستلزمات السباكة 3.4 بالمئة، بعدما قالت إن أرباحها الفصلية تراجعت بمقدار الخمس في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.

وكان سهم آدين من بين أكبر الخاسرين إذ انخفض 13.6 بالمئة بعدما نشرت شركة المدفوعات الهولندية نتائج النصف الأول من العام.

    المصدر :
  • رويترز

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