تراجع الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي الخميس قبل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والتي ستوفر المزيد من الإشارات على مسار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، في حين استمرت مخاوف أسعار الفائدة الأمريكية في إضعاف المعنويات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إذ قادت شركات التعدين الخسائر بانخفاض 1.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق بيانات المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، والمتوقع أن تشهد تحسنا طفيفا في مايو أيار، في حين سيساعد مؤشر معدل البطالة في أبريل نيسان المقرر صدوره في الوقت ذاته على قياس القوة الاقتصادية للمنطقة.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.671 بالمئة اليوم الخميس بعد ارتفاعها الجلسة الماضية في أعقاب مبيعات ضعيفة لسندات الخزانة الأمريكية وبيانات قوية ألقت بظلال من الشك على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب 3.3 بالمئة بعدما جاءت تقديرات الأرباح والإيرادات لنظيرتها سيلز فورس دون توقعات وول ستريت بسبب ضعف إنفاق العملاء على منتجات الحوسبة السحابية وغيرها.

فيما كان سهم أوتو تريدر البريطانية أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز تسعة بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة بيع السيارات بالتجزئة تقديرات المحللين.