تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط أسهم شركات التأمين

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع وانخفضت 1.2 بالمئة متأثرة بهبوط سهم شركة سويس لايف هولدينج ستة بالمئة.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة التوقعات بشأن أسعار الفائدة بعد أن أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأمريكي إلى متانة الاقتصاد.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وانخفض سهم مجموعة أهولد ودلهايز لمتاجر السوبر ماركت 5.9 بالمئة بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 7.5 بالمئة بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح قفز 6.8 بالمئة بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.