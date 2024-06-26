تراجع الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد السندات بفعل مخاوف من التضخم

أتراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية بفعل مخاوف تجاه استمرار ضغوط الأسعار قبل صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة ووسط حالة من الترقب بين المستثمرين للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد.

وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسبه في وقت سابق من الجلسة وأغلق منخفضا بنحو 0.6 بالمئة تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو.

وعززت تقارير أظهرت زيادة وتيرة التضخم في أستراليا وكندا مخاوف السوق من استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع العقارات، وهو شديد الحساسية لأسعار الفائدة، بنحو 1.2 بالمئة، وكان تراجعه من بين أبرز العوامل المساهمة في هبوط المؤشر الرئيسي.

وخسر مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 1.7 بالمئة ليسجل أسوأ أداء بين القطاعات.

وفقد مؤشر أسهم شركات السيارات 1.3 من قيمته.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والتي قد تلعب دورا كبيرا في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا خلال الأسبوع الجاري. كما ستُعقد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا في الثلاثين من يونيو حزيران.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا بنحو 0.7 بالمئة.