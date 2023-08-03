الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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تراجع الأسهم الأوروبية مع ارتفاع عوائد السندات

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس ،إذ نال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقارير الأرباح المخيبة من المعنويات قبل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى له في أسبوعين.

وقاد المؤشر داكس الألماني الخسائر في المنطقة، مع هبوط سهم إنفنيون تسعة بالمئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للرقائق انخفاضا في إيرادات الربع الرابع مع استمرار عدم وضوح الوضع في سوق أشباه الموصلات.

وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت تقاريرها للنصف الأول.

فيما صعد سهم سوسيته جنرال، ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، ثلاثة بالمئة. وزاد سهم آي.إن.جي جروب، أكبر بنك هولندي، 1.4 بالمئة بعد أن أعلن عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

    المصدر :
  • رويترز

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