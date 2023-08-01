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تراجع الأسهم الأوروبية مع تراجع نشاط المصانع

منذ ساعتين
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح الثلاثاء، إذ أدت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في آسيا وبعض نتائج الشركات المخيبة للآمال إلى توقف موجة صعود بالأسواق دفعت عدة مؤشرات إقليمية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش وكان مؤشرا قطاعي التعدين والعقارات بين أبرز الخاسرين.

وأظهرت استطلاعات أجرتها شركات خاصة انكماش نشاط المصانع الآسيوية في يوليو تموز في إشارة لتأثير تباطؤ النمو العالمي وضعف الاقتصاد الصيني على التعافي الهش بالمنطقة. ومن المقرر في وقت لاحق اليوم صدور الاستطلاعات الخاصة بنشاط المصانع في منطقة اليورو.

وتراجع سهم دي.إتش.إل ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت الشركة تهاوي أرباحها الفصلية مع تأثر الطلب الاستهلاكي وأسعار الشحن بارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة المستمرة.

وفي بريطانيا، زاد سهم إتش.إس.بي.سي 2.1 بالمئة بعدما رفع البنك أهداف الأداء الأساسية بينما ارتفع سهم بي.بي 2.2 بالمئة بعدما رفعت شركة الطاقة العملاقة التوزيعات النقدية عشرة بالمئة.

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