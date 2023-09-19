الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
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تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرارات الفائدة

منذ 9 دقائق
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، في تعاملات متقلبة إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) غدا الأربعاء وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.

وانخفض القطاع الصناعي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم دويتشه بوست‭ ‬2.7 بالمئة.

وتراجع سهم كينجفيشر 5.2 بالمئة بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور جروب ارتفع 4.2 بالمئة بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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