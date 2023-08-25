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تراجع الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على ندوة رؤساء البنوك المركزية

منذ 9 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر قبل تصريحات رؤساء البنوك المركزية الكبرى في ندوة جاكسون هول بالولايات المتحدة، فيما واصل ارتفاع عائدات السندات الضغط على الأسهم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ومع ذلك بدا متجها إلى تسجيل أول مكاسبه أسبوعية منذ أربعة أسابيع.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وستلعب خطابات رؤساء البنوك المركزية دورا رئيسيا في توقع مسار أسعار الفائدة وسط آمال بأن البنوك المركزية تقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.

وارتفعت عائدات السندات على مستوى أوروبا، إذ زادت عائدات السندات الألمانية القياسية في القارة إلى 2.54 بالمئة. وتراجعت أسهم الشركات العقارية شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.1 بالمئة.

ومن ناحية أخرى تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بالنمو 0.5 بالمئة، وهبطت أسهم قطاع السفر والترفيه 0.4 بالمئة.

وبقيت الخسائر محدودة مع صعود أسهم قطاع الطاقة 0.6 بالمئة مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام، كما ارتفعت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.2 بالمئة مدعومة بزيادة أسعار المعادن.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني شهد ركودا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق بعد تعرضه لانكماش في الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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