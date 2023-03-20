تراجع الأسهم الأوروبية مع تهاوي أسهم البنوك

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، وخسرت أسهم كريدي سويس أكثر من 60 بالمئة بعدما وافق (يو.بي.إس) على شراء منافسة المتعثر في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعني تقدير قيمة كريدي سويس بأقل كثيرا من قيمته السوقية وأثار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري يوم الجمعة الماضي.

وهوت أسهم كريدي سويس 62.3 بالمئة بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) أمس الأحد أنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

وتراجعت أسهم (يو.بي.إس) 8.8 بالمئة.

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 5.8 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وخسرت أسهم دويتشه بنك 10.9 بالمئة وكومرتس بنك 8.5 بالمئة بينما خسرت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين حوالي 8.2 بالمئة و7.5 بالمئة على الترتيب.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد لقاع المؤشر فايننشال تايمز 350 مسجلا خسارة نسبتها 7.7 بالمئة بينما هوت أسهم ناتوست وباركليز 7.8 بالمئة و7.4 بالمئة على الترتيب.