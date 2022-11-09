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تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكي

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، وإن حدت مكاسب شركة برينتاج الألمانية من الخسائر، بينما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي لمعرفة مسار السياسة الأمريكية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم برينتاج لتوزيع الكيماويات 1.6 بالمئة بعد تسجيل أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام وإعلان الشركة أنها قادرة على موازنة سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية مع تأثر أوروبا بارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع احتدام سباق انتخابات الكونجرس الأمريكي، تتوقع الأسواق تحقيق الجمهوريين مكاسب، وهي نتيجة ستكبح على الأرجح إنفاق وقواعد الديمقراطيين، لكنها ستشعل معركة حامية بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي في العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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