الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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تراجع الأسهم الأوروبية وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي

منذ 46 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس وقادت أسهم شركات السفر والترفيه الخسائر وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي بعد صدور بيانات ضعيفة مؤخرا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء 6\12\2023.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر\تشرين الأول بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعا في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق أمس الأربعاء 6\12\2023.

كما ضغط صعود في عوائد سندات منطقة اليورو على الأسهم. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت لاحق اليوم.

وتتجه الأنظار لتقرير الطلبات الأسبوعية الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة اليوم الخميس بعد تزايد المؤشرات على تراجع سوق العمل.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 بالمئة بعد أن أصدرت تحديثا لأعمالها لنصف العام كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 بالمئة بعد أن قلل جيه.بي مورجان توصيته للسهم مما أدى لتراجع بنسبة واحد بالمئة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع بواحد بالمئة بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد عن عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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