تراجع الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوعين

سجلت الأسهم اليابانية، الثلاثاء، أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.

وانخفض المؤشر نيكي 2.64 بالمئة بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لثلاثة أيام. وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيرا ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86 بالمئة مسجلا أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر أيلول.

ويبدو أن هذه الخطوة أثرت على الشركات اليابانية المشاركة في إنتاج أشباه الموصلات إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 5.49 بالمئة وسهم شركة تصنيع الروبوتات فانوك كورب 3.93 بالمئة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بقطاع السفر جيدا إذ توقع المستثمرون تعافيا بعد استئناف السياحة الوافدة المنتظمة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم تاكاشيمايا لسلاسل المتاجر متعددة الأقسام 3.33 بالمئة وسهم شركة شرق اليابان للسكك الحديدية 2.27 بالمئة وصعد المؤشر توبكس الفرعي لأسهم شركات الطيران 2.24 بالمئة.