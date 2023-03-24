تراجع الأسواق الأوروبية.. اليكم التفاصيل

دفعت أسهم البنوك والخدمات المالية الأسواق الأوروبية إلى التراجع الجمعة مع استمرار المخاوف بشأن سلامة القطاع في ظل أنباء عن تحقيق أمريكي بشأن بنكي كريدي سويس و(يو.بي.إس) مما زاد الضغط على الأسهم.

وتراجع المؤشر ستوكس 60 الأوروبي 0.9 بالمئة، لكن انتعاشا قويا في وقت سابق هذا الأسبوع جعله في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 بالمئة وسهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج أنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق لوزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان خبراء ماليون قد ساعدوا أثرياء من روسيا على التهرب من العقوبات.

وهبط سهم بنك رايفايزن الدولي 1.8 بالمئة بعد أن ذكرت رويترز أن البنك المركزي الأوروبي يضغط على البنك النمساوي للتخلي عن أعماله في روسيا التي تدر عليه أرباحا ضخمة.

وبشكل عام، تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 2.3 بالمئة مع انخفاض سهم دويتشه بنك 5.4 بالمئة.

وانخفضت أسهم الخدمات المالية 1.5 بالمئة.