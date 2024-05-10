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تراجع الإنتاج الصناعي التركي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في مارس

منذ 15 ثانية
الاقتصاد التركي يتدهور بشكل غير مسبوق

الاقتصاد التركي يتدهور بشكل غير مسبوق

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي التركي شهد تراجعًا بنسبة 0.3٪ في شهر مارس، وذلك وفقًا لقراءة معدلة تم احتسابها بالاعتماد على العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس آذار 4.3 بالمئة على أساس سنوي.

وكان أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد بريطانيا سجل نموًا قويًا بنسبة 0.6٪ في الربع الأول المنتهي في مارس، متجاوزًا التوقعات، وذلك بعد تعرضه لركود غير حاد في النصف الثاني من العام الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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