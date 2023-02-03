تراجع الاسهم الاوروبية متأثرة بخسائر أسهم شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة متأثرة بخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة للآمال لنظيراتها الأمريكية الكبرى خلال الليل أثارت من جديد المخاوف بشأن الطلب الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة.

ومع هذا، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية، بفضل الارتفاع القوي أمس الخميس 2\2\2023 إذ فشلت رسالة البنك المركزي الأوروبي التي تمسكت بسياسة التشديد النقدي في إحباط آمال المستثمرين في قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6 بالمئة، وقاد التراجع انخفاض باثنين بالمئة تقريبا في سهم شركة إنفنيون، وهي من موردي أبل، بينما تراجع قطاع العقارات 1.5 بالمئة.

وانخفضت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية أمازون وأبل وألفابت بين خمسة وستة بالمئة متأثرة بأرباح مخيبة للآمال.

وهوى سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 4.7 بالمئة بعد توقعات بنمو متوسط في أرباح 2023.

فيما قفز سهم شركة توم توم الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية 9.4 بالمئة بعد رفع التوقعات لعام 2023 في أعقاب إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع.