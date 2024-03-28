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تراجع البطالة في السعودية إلى 7.7% في الربع/4

منذ 35 دقيقة
البطالة في السعودية

البطالة في السعودية

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كشفت بيانات حكومية نشرت اليوم الخميس أن نسبة البطالة بين السعوديين تراجعت إلى 7.7 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا من 8.6 بالمئة في الربع السابق وعن ثمانية بالمئة في ذات الربع من العام الذي سبقه.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن المعدل الكلي للبطالة، الذي يشمل العمالة الوافدة، تراجع إلى 4.4 بالمئة في الربع الرابع انخفاضا من 5.1 بالمئة في الربع الثالث ومن 4.8 بالمئة في ذات الربع من عام 2022.

ويشكل الأجانب ما يزيد قليلا عن 40 بالمئة من إجمالي السكان وفقا لآخر تعداد سكاني، ويحتاج غالبيتهم إلى عقد عمل للإقامة في المملكة.

وظل معدل البطالة بين السعوديين مستقرا نسبيا طوال 2023 إذ حوم حول ثمانية بالمئة بتغييرات طفيفة.

وأكثر من 60 بالمئة من السعوديين تحت سن الثلاثين، وإتاحة فرص العمل من الأهداف الأساسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحفيز الاقتصاد وتنويعه بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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