تراجع البورصات الخليجية بسبب التقييم السلبي للأرباح والمخاوف الجيوسياسية

شهدت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تراجعا اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لأحدث أرباح تعلن عنها الشركات، بينما أثرت الصراعات الجيوسياسية في المنطقة على المعنويات.

وقال مسعفون اليوم الخميس إن إسرائيل كثفت ضرباتها الجوية على رفح الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين على الأقل، وذلك بعدما قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الحدودية في قطاع غزة وإنها ستجتاحها رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وهبط المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم أكوا باور6.9 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 1.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة بعد نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن أرباح صافية قدرها 6.7 مليار درهم (1.82 مليار دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام مقارنة مع ستة مليارات درهم العام الماضي ليتجاوز تقديرات المحللين بأن يحقق 4.5 مليار درهم، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

واستقر مؤشر أبوظبي مائلا قليلا نحو الانخفاض.

واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بعدما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول إلى زيادة المؤشرات على تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، بينما ظل المستثمرون قلقين أيضا من مخاطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع انخفاض سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2.9 بالمئة ليواصل خسائر الجلسة السابقة بسبب أرباح ضعيفة في الربع الأول.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة بلدنا للألبان، وهي ليست مدرجة على المؤشر، بأكثر من ثلاثة بالمئة بعد توقيع عقد بقيمة 3.5 مليار دولار لإقامة مشروع للحليب المجفف في منطقة أدرار بالجزائر.

كما أعلنت الشركة عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الأول.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.2 بالمئة ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

(الدولار = 3.6724 درهم إماراتي)