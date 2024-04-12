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تراجع التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى في 3 سنوات

منذ 33 دقيقة
تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

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أفادت بيانات نهائية من مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة، 12 نيسان/أبريل 2024، معدل التضخم في شهر مارس إلى أدنى مستوى له في نحو 3 سنوات، وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وسجل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 2.3 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3.3 بالمئة في مارس آذار انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير شباط.

وتراجعت أسعار الغذاء 0.7 بالمئة على أساس سنوي وكذلك انخفضت أسعار الطاقة 2.7 بالمئة في مارس آذار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وزادت أسعار الخدمات بشكل عام 3.7 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

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