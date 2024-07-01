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تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال يونيو

منذ 7 دقائق
اقتصاد ألمانيا يواجه تحديات كبيرة

اقتصاد ألمانيا يواجه تحديات كبيرة

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عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو\حزيران.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين انخفاض التضخم إلى 2.5 بالمئة في يونيو\حزيران.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو\أيار، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب إلى 2.9 بالمئة من ثلاثة بالمئة في مايو\أيار.

ويولي الاقتصاديون اهتماما بتقرير التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والذي يصدر قبل بيانات أسعار المستهلكين في التكتل، والمتوقع نشرها غدا الثلاثاء 2\7\2024.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة بنحو 2.6 بالمئة في الشهر السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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